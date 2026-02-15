



Matilda Wirtavuori sanoo suorat sanat Sarah Dzafceen liittyvästä kohusta 8:04 Videolla Matilda Virtavuori kertoo, kuinka hän suhtautui Sarah Dzafcen taannoiseen kohuun. Julkaistu 15.02.2026 14:03 Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Vuoden 2024 Miss Suomi Matilda Wirtavuori vieraili Huomenta Suomessa ja otti kantaa Sarah Dzafceen liittyvään kohuun. Vuoden 2024 Miss Suomi Matilda Wirtavuori otti Huomenta Suomen haastattelussa 13. tammikuuta kantaa siihen, tehtiinkö entisen Miss Suomi Sarah Dzafcen kohdalla oikea päätös, kun hän joutui luopumaan kruunustaan kohun myötä. Dzafce joutui kohun keskelle viime joulukuun alussa, kun hänestä alkoi levitä kuva, jossa hän näyttää tekevän rasistiseksi mielletyn eleen. Dzafce venytti silmiään, ja kuva päällä oli teksti "kiinalaisen kaa syömäs".

– Kyllä minä ajattelen, että siinä tehtiin ihan oikein. Olen itsekin lukenut ja allekirjoittanut sen missisopimuksen ja tiedän, mitä asioita siinä käydään läpi. Tiedän myös, mitä tehdään, jos ei pysty toimimaan Miss Suomen tehtävissä, Wirtavuori sanoo.

Hän kertoo, että oli Dzafcen kanssa yhteyksissä ennen Miss Universum -kilpailuita, mutta sen jälkeen yhteydenpito on jäänyt.

Sarah Dzafce edusti Suomea Miss Universum -kilpailussa. Joulukuussa hän joutui kohun silmään.

Huomenta Suomen haastattelussa Wirtavuori kertoi myös uudesta elämästään Kreikassa. Hän muutti rakkauden perässä Kreikan Ateenaan syyskuun lopussa.

Wirtavuori on ollut yhdessä kreikkalaisrakkaansa Apostoloksen kanssa jo yli kaksi vuotta. Missivuotensa jälkeen Wirtavuori päätti pakata kimpsut ja kampsut ja muuttaa kokonaan elämänsä Kreikkaan eli puolisonsa kotimaahan.

– Sitä oli suunniteltu jo pidemmän aikaa ja sitten missivuoteni jälkeen minua ei oikeastaan enää pidätellyt mikään täällä Suomessa. Kun muutin sinne, niin ajattelin, että pidän pienen hengähdystauon, mutta aika nopeasti aloinkin jo hakea töitä sieltä.

Wirtavuori on tehnyt Kreikassa jo jonkin verran mallin töitä. Tulevaisuudessa hänellä on tähtäimessä kansanvälinen ura mallina.

Ennen yhteenmuuttoa Wirtavuori ja Apostolos elivät etäsuhteessa. He tapasivat toisensa Kreetalla lomamatkalla. Wiertavuori kertoo laittaneensa merkille, että kreikkalaiset ja suomalaiset miehet eroavat toisistaan ainakin yhdessä asiassa.

– Onhan kreikkalaiset intohimoisempia ja näyttävät tunteensa herkemmin kuin suomalaiset. Ja ainakin tämä minun yksilöni on myös romanttisempi, hän sanoo.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

Katso Wirtavuoren koko haastattelu yllä olevalta videolta!

Rebeca Romero MTV Uutiset Rebeca Romero työskentelee MTV Uutisissa apulaistuottajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa viihdemaailmaan ja tv-ohjelmiin liittyviä journalistisia sisältöjä. Voit olla yhteydessä Romeroon esimerkiksi juttuvinkkien tiimoilta.