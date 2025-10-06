Jasmin Vähäkangas kertoi somessa kauhunhetkistään, kun hänen seitsenkuukautinen vauvansa meni yhtäkkiä veltoksi ja lakkasi hengittämästä.

Malli Jasmin Vähäkangas (ent. Mäntylä), 43, kertoo Instagramissa, että hänen ja hänen puolisonsa Markon lapsi Ossian on viety sairaalaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Tultiin Ossianin kanssa ambulanssilla sairaalaan ja ollaan täällä sitten huomiseen, eli maanantaihin. Hänellä oli jokin tukosongelma eilen; ei yhtäkkiä saanut hengitettyä ja meni ihan veltoksi.

– Soitettiin heti tietty hätäkeskukseen ja sieltähän paikalle tulivat niin ambulanssi kuin paloautokin. Tultiin sairaalaan ja kaikki kokeet, mitä Ossianista on nyt otettu, ovat puhdasta kultaa. Huomiseen asti ollaan kuitenkin täällä osastolla, että tarkkailevat happisaturaatiota ja vasta arkena, eli huomenna voidaan tehdä eräs koe, Vähäkangas kirjoitti viikonloppuna julkaistussa päivityksessään.

Parin Ossian-poika syntyi tämän vuoden maaliskuussa. Jasmin ja Marko Vähäkangas menivät naimisiin vuonna 2023.

Vähäkangas, aiemmalta sukunimeltään Mäntylä, tuli tunnetuksi 2000-luvun alussa mallina ja osallistui jo 13-vuotiaana ensimmäisiin kauneuskilpailuihinsa. Julkisuuden kanssa hän on viettänyt hiljaiseloa jo vuosia.