Järjestöt arvioivat tuhansien kuolleen väkivaltaisuuksissa, joihin liittyi myös internetin estäminen. Putin soitti puhelun Iraniin ja Israeliin.
Venäjän presidentti Vladimir Putin soitti perjantaina puhelut sekä Iranin presidentille Masoud Pezeshkianille että Israelin pääministerille Benjamin Netanjahulle.
Kremlin mukaan Putin tarjosi palveluksiaan välittäjänä alueen jännitteiden kasvettua Iranin protestiaallon vuoksi. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Putin tähtää eskalaation purkamiseen alueella.
Kansalaisjärjestöjen mukaan Irania ravistellut protestiaalto on hellittänyt valtion kovakouraisten voimatoimien seurauksena.
Järjestöt arvioivat jopa tuhansien kuolleen väkivaltaisuuksissa, joihin liittyi myös internetin estäminen. Järjestöjen mukaan maan internetin esto on jatkunut jo yli viikon.
Joulukuun lopulla taloushuolista puhjenneet protestit levisivät koko maata koetelleeksi protestiliikkeeksi, joka vaati loppua maan teokraattiselle hallinnolle.
Mielenosoitukset levisivät läpi maan suurkaupunkien viime viikolla, mistä seurasi väkivaltakoneiston ankara vastaisku.
"Yksi aikamme hirveimmistä rikoksista"
Arviot kuolonuhrien määrästä ovat vaihdelleet suuresti. Norjassa toimiva IHR-järjestö kertoo vahvistaneensa yli 3 400 ihmisen kuoleman turvallisuusjoukkojen tappamina.
Järjestö on varoittanut, että todellinen lukema voi olla moninkertaisesti suurempi.
– He ovat tehneet yhden aikamme hirveimmistä rikoksista, syyttää järjestön johtaja Mahmood Amiry-Moghaddam.
Human Rights Watch -ihmisoikeusjärjestön mukaan nyt nähdyt tappamiset Iranissa ovat ennen kuulumattomia maan historiassa.
Ajatushautomo ISW:n mukaan Iranin vallanpitäjien toimet näyttävät toimineen ainakin tilapäisesti mielenosoitusten hillitsemisessä, mutta uusien protestien mahdollisuus on silti olemassa.
Yhdysvallat oli aiemmin uhannut sotilaallisella välintulolla Iraniin mielenosoitusten väkivaltaisen tukahduttamisen vuoksi, mutta sotilastoimien uhka näyttää toistaiseksi hellittäneen presidentti Donald Trumpin puheiden perusteella.