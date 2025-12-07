Valkeakoskella Tehtaan kentän päätykatsomo palaa, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos.
Pelastuslaitos kertoo, että Valkeakosken Tehtaan kentän katsomo oli ilmiliekeissä, kun ensimmäinen yksikkö saapui paikalle.
Pelastuslaitos sai tehtävän tulipalosta Tehtaankadulla sijaitsevalle stadionille hieman iltakahdeksan jälkeen.
Pelastuslaitoksen mukaan sammutustyöt ovat käynnissä.
FC Hakan kotikenttä
Tehtaan kenttä on jalkapalloseura FC Hakan kotikenttä. Kenttä sijaitsee Valkeakosken keskustan tuntumassa.
Kenttä on kansainväliset mitat täyttävä jalkapallostadion, jonka katsojakapasiteetti on noin 3 400 istumapaikkaa. Päätykatsomon kapasiteetti on noin 400 katsojaa.
Kenttä on hyvin perinteikäs, sillä Haka on pelannut sillä Museoviraston mukaan jo 1930-luvulta alkaen.
Haka tippui kuluneen kauden päätteeksi miesten jalkapallon pääsarjasta Veikkausliigasta yhden sarjatason alemmas Ykkösliigaan. Seura on kertonut tähtäävänsä takaisin pääsarjatasolle.
Tehtaan kenttä avattiin vuonna 1934. Nykyisistä katsomoista Kivikatsomo on rakennettu vuonna 1960, Puukatsomo vuonna 1996 ja Päätykatsomo 2001.
Juttu täydentyy.