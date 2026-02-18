Tällä hetkellä tiedossa ei ole henkilövahinkoja.
Parkanossa Aureskoskella on syttynyt tulipalo jalostustehtaalla, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos.
Pelastuslaitoksen mukaan rakennus on noin 2 500 neliömetrin kokoinen. Iltalehden mukaan kyseessä on Aureskosken puunjalostustehdas.
Tehtaan tuotantopäällikkö kertoo Iltalehdelle, että höyläämössä katkesi hyrdrauliikkaletku, mikä aiheutti palon.
Pelastuslaitoksen mukaan palo on levinnyt laajalle.
Sammutustyöt ovat käynnissä. Tällä hetkellä tiedossa ei ole henkilövahinkoja.
Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta Aurejärventielle hieman ennen aamukahdeksaa.