Tehtaan kenttä on jalkapalloseura FC Hakan perinteikäs, 1930-luvulta asti käytössä kotikenttä.

Valkeakoskella Tehtaan kentän päätykatsomo tuhoutuu tulipalossa täysin, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos. Palo rajoittui pelastuslaitoksen mukaan päätykatsomoon.



Palo on hiipumassa, ja pelastuslaitos suorittaa kohteessa jälkisammutusta. Pelastuslaitos pyytää välttämään alueella liikkumista, sillä palosta muodostuu vielä savua.



Pelastuslaitos sai tehtävän tulipalosta Tehtaankadulla sijaitsevalle stadionille hieman iltakahdeksan jälkeen. Pelastuslaitos kertoo, että katsomo oli ilmiliekeissä, kun ensimmäinen yksikkö saapui paikalle.



Tehtaan kenttä on jalkapalloseura FC Hakan kotikenttä, jonka omistaa Valkeakosken Tehtis oy. Yrityksen toimitusjohtaja, STT:n puhelimitse tavoittama toimitusjohtaja Erkki Kuivajärvi kertoo saaneensa tiedon palosta tutuiltaan Valkeakoskelta. Hän kuvailee uutisia palosta surullisiksi.



Hänen mukaansa kotikenttä on jokaiselle urheiluseuralle tärkeä, ja Haka on pelannut perinteikkäällä kentällä vuosikymmeniä.



– Todella ikävä tilanne, olen ihan sanaton.



Kuivajärven mukaan kenttä on rakas ja merkityksellinen myös valkeakoskelaisille. Kenttä sijaitsee Valkeakosken keskustan tuntumassa.



Valkeakoskelainen kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.) kommentoi uutista tuoreeltaan viestipalvelu X:ssä.



– Hirveä isku FC Hakalle ja Valkeakoskelle. Seura nousee vielä, hän kirjoitti.



Kenttä on kansainväliset mitat täyttävä jalkapallostadion, jonka katsojakapasiteetti on noin 3 400 istumapaikkaa. Päätykatsomon kapasiteetti on noin 400 katsojaa.



Kenttä on hyvin perinteikäs, sillä Haka on pelannut sillä Museoviraston mukaan jo 1930-luvulta alkaen.



Haka tippui kuluneen kauden päätteeksi miesten jalkapallon pääsarjasta Veikkausliigasta yhden sarjatason alemmas Ykkösliigaan. Seura on kertonut tähtäävänsä takaisin pääsarjatasolle.