Suomalaismies kertoo, miten hän päätyi metallijättiläisen kitaristiksi.

Moni raskaamman musiikin fani hieraisi muutama vuosi sitten silmiään, kun 80-luvulla perustettu metalliyhtye Megadeth naarasi vuonna 2023 yhtyeeseensä mukaan suomalaisen kitaristin.

Kotimaisesta Wintersun-yhtyeestä tuttu Teemu Mäntysaari vakuutti Megadeth-nokkamies Dave Mustainen kiertueella ja pian hän olikin jo pysyvä osa yhtyettä.

Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut Mäntysaari kertoo, että Megadeth kuului nuorena hänen kovasti ihailemiinsa bändeihin. Se, että hän on nyt osa bändiä, tuntuu uskomattomalta.

– En olisi varmasti silloin uskonut, Mäntysaari naurahtaa.

Mäntysaari muistaa hetken, kun hän sai yhtyeeltä soiton ja soittajan paikka kiertueella varmistui.

– Silloin kun soitto tuli ensimmäisen kerran, eihän sitä olisi meinannut uskoa että tähän on mahdollista lähteä. Keskityin ja yritin tehdä koesoittoperiodin mahdollisimman hyvin.

Kuukauden parin päästä Mustaine otti Mäntysaaren kanssa jo puheeksi, että haluaisiko hän olla vakituinen osa koko bändiä.

– Odotin ehkä noin 1,2 sekuntia, kun kysyttiin Megadethin jäseneksi, Mäntysaari kertoo.

"Kemiat sopi yhteen"

Mäntysaari kuvailee Dave Mustainea pomoksi, kollegaksi ja hyväksi ystäväksi.

Mutta mikä vakuutti Mustainen alunperin kitaristin kyvyistä?

Mäntysaaren mukaan kokonaisuus.

– Soittokemiat ja henkilökemiat tuntuivat sopivan hyvin yhteen. Mun soittotyyli oli ehkä jo valmiiksi osittain samansuuntainen kuin Daven rytmisoitto ja soolomelodiasoitossa oli yhtäläisyyksiä aiempiin Megadeth-kitaristeihin, mikä helpotti että pystyi omaksumaan heidän tyyliään, hän sanoo.

Mäntysaarella on vuosien varrelta kokemusta monista erilaisista musiikkiprojekteista. Kokemusta onkin kiittäminen siitä, että palaset loksahtivat niin hyvin kohdilleen.

– On tullut työskenneltyä kaikenlaista muusikoiden kanssa aikaisemminkin, osasin lähestyä oikealla tavalla sitä, miten heidän kanssa tulee toimeen.

Mäntysaari kertoo, että kitaran soittamisessa pitää olla valmis kehittymään koko ajan. Jämähtää ei voi.

Katso koko haastattelu artikkelin alusta.