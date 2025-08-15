Megadeth lopettaa

Megadeth jättää pian hyvästit faneilleen.
Yhdysvaltalainen trash metal -yhtye Megadeth ilmoitti julkaisevansa viimeisen albuminsa ja lähtevänsä kiertueelle viimeistä kertaa, päättäen yli 40 vuotta kestäneen uransa, kertoo Today.
Yhtye ilmoitti asiasta virallisilla nettisivuillaan, jonne ladattiin torstaina video, jolla kerrottiin "lopun olevan lähellä" mukaillen Megadethin vuoden 1990 kappaletta Holy Wars... The Punishment Due.
Megadethin perusti vuonna 1983 sen laulaja-kitaristi Dave Mustaine, joka on myös nykyään ainut sen alkuperäisjäsenistä.
– Se on viimeinen albumimme. Olemme saaneet paljon ystäviä vuosien varrella ja toivon näkevämme kaikki teidät kansainvälisellä jäähyväiskiertueellamme, Mustaine sanailee Megadethin tiedotteessa.
Tällä hetkellä Megadethissä vaikuttavat Mustainen lisäksi suomalaiskitaristi Teemu Mäntysaari, James Lomenzo sekä Dirk Verbeuren. Mäntysaari liittyi bändiin vakituisesti vuonna 2023 sijaistettuaan ensin sen edellistä kitaristia Kiko Loureiroa.
Yhtye ei tarkentanut, milloin viimeinen albumi julkaistaan sekä jäähyväiskiertue saa alkunsa.