Suomalaisfirma on lähettänyt työhyvinvointikyselyn läheisille jo useita vuosia.
Suomalainen ohjelmistoyritys Nitor otti kymmenisen vuotta sitten työntekijöidensä läheiset mukaan henkilöstökyselyyn.
Nitorin henkilöstön kehittämisen asiantuntija Janne Järvinen kertoo kotiväen kommentoivat kriittisesti muun muassa työtahtia.
– Kotijoukot saattavat nähdä herkemmin ensimmäisiä havaintoja, että ”nyt mennään liian kovaa”, Järvinen sanoo.
Järvisen mukaan poikkeuksellinen henkilöstökysely on herättänyt kiinnostusta, ja muutama muu suomalaisyhtiö on ottanut sen käyttöön Nitorin esimerkin innoittamana.
