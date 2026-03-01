Mikko Alatalo on julkaissut levyllisen kappaleitaan sinfoniaversiona. Hän kustansi levyn omilla rahoillaan, koska levy-yhtiöt eivät ottaneet sitä tuottaakseen.

Musiikkineuvos ja kansantaiteilija Mikko Alatalo on tehnyt levyllisen sinfoniaorkesterille sovitettuja kappaleita. Perjantaina 27.2. julkaistulla Se se on rokkii…ja sinfoniaa -levyllä on sekä vanhoja hittejä, kuten Maalaispoika oon ja Ihmisen ikävä toisen luo, kuin uusia käännöskappaleitakin.

Alatalo tarjosi albumiaan myös levy-yhtiöille, jotka eivät kuitenkaan tilaisuuteen tarttuneet.

– Tarjosin, mutta ei näitä kaupallisia isoja levy-yhtiöitä kiinnosta tällainen sinfonialevyn tekeminen. Sanoivat, ettei se myy tarpeeksi. Ajattelin, että teen sen joka tapauksessa – Kummeli-pohjalta siis eli artisti maksaa, Alatalo totesi Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Alatalo satsasi levyntekoon kymmeniä tuhansia euroja.

– Nyt on kyllä kaikki laarit tyhjänä. Mutta tehdään kesällä taas sitten keikkaa, että kyllä se siitä onnistuu.

Alatalo kutsuu levyä uransa lopputyöksi, mutta lepäilemään hän ei aio jäädä. Keikkailu jatkuu tänä keväänä melko tiuhaankin tahtiin, mutta keikkojen ulkopuolista tahtia on pitänyt hidastaa. Enää ei voi irrotella yhtä lujaa kuin esimerkiksi Tabula Rasa -bändin aikoina. Yhtyeessä soitti myös edesmennyt