Näyttelijä-muusikko Heikki Silvennoisen poika Anssi ”Kemmo” Silvennoinen kuvailee isäänsä persoonaksi, mutta loppujen lopuksi ihan tavalliseksi isäksi.

Näyttelijä-muusikko Heikki Silvennoinen kuoli 18. joulukuuta vuonna 2024.

Isän kuolinpäivä oli pojalle Anssi ”Kemmo” Silvennoiselle kova päivä.

– Elämäni teki silloin täyskäännöksen. Sisarusten kanssa on pidetty tiukasti yhtä, ja sen voimin on menty eteenpäin, Kemmo kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Kemmo kuvailee Heikkiä persoonaksi, mutta ihan tavalliseksi isäksi.

– Hän laittoi kotiin päästyään hiihdon päälle [televisiosta] ja oli ihan onnessaan siitä. Simppeleitä juttuja. Paistoimme porukalla makkaraa kesällä ja kävimme saunassa. Todella tavallisia juttuja, mistä se oikea arki rakentui, Kemmo kertoo.

Heikkiä on kuvailtu yhdeksi Suomen parhaista blues-kitaristeista. Hän aloitti levytysuransa vuonna 1976 progeyhtye Tabula Rasan riveissä.

Yhtye hajosi jo 70-luvun lopussa, mutta tätä nykyä se on taas herätetty uudelleen henkiin, ja Kemmo soittaa siinä kitaraa.

17:21 Kemmo Silvennoinen kertoo, miten Heikki-isä tutustutti hänet kitaransoittoon.