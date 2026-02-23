Lyytinen kertoo keikkailleensa 15-vuotiaasta lähtien, ja näkee kehityksensä muusikkona yhä jatkuvan. Asiat tuntuvat nyt selkeiltä – jopa helpoilta.

– Tässä vasta aloitellaan. Semmoinen fiilis, sanoo Erja Lyytinen Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa.

Kansainvälisesti palkittu blueskitaristi täyttää tänä vuonna 50 vuotta ja lähtee sen kunniaksi bändinsä kanssa juhlakiertueelle. Nuorelle itselleen hänellä on selvä viesti.

Jos Lyytinen voisi antaa neuvon nuoremmalle itselleen, hän kiteyttää sen näin.

– Tavallaan tekisi mieli sanoa sille, että nyt jätät ne koulut ja lähdet soittelemaan kansainvälisille markkinoille. Se olisi voinut olla yksi neuvo. Mutta toisaalta on ollut hyväkin käydä kouluja ja oppia eri asioita. Ehkä se isoin neuvo on kuitenkin se, että "hyvä, että olet seurannut sinun sydämesi ääntä".