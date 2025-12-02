Venäläiset ja valkovenäläiset hiihtolajien urheilijat tulisi päästää neutraaleina urheilijoina mukaan helmikuun talviolympialaisiin, linjaa urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin CAS tiistaina.
Kansainvälinen olympiakomitea KOK vahvisti aiemmin tänä syksynä, että venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat saavat osallistua ensi talven olympialaisiin neutraaleina urheilijoina. Päätösvalta urheilijoiden osallistumisesta on kuitenkin lajiliitoilla.
Kansainvälinen hiihtoliitto FIS päättikin lokakuussa, ettei venäläisillä ja valkovenäläisillä hiihtolajien urheilijoilla ole edelleenkään asiaa maailmancupin kisoihin eikä Milano-Cortinan talviolympialaisiin tai paralympialaisiin.
Venäjän ja Valko-Venäjän hiihtoliitot kuitenkin valittivat FIS:n päätöksestä CAS:lle.
Tiistaina CAS on vahvistanut kantansa asiaan. CAS tiedottaa, että kansainvälisen olympiakomitean kriteerit täyttävät venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat tulisi päästää neutraaleina urheilijoina helmikuun talviolympialaisiin.