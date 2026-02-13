Väärinkäytöksistä epäilty virolainen taitoluisteluvalmentaja Raimo Reinsalu pysyy suljettuna Milano-Cortinan olympialaisista.
Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS hylkäsi Reinsalun vaatimuksen kumota Kansainvälisen taitoluisteluliiton ISUn määräämän väliaikaisen toimintakiellon.
Reinsalun oli tarkoitus valmentaa Milanossa liettualaista Meda Variakojytea.
ISUn kurinpitokomitea määräsi Reinsalun 7. helmikuuta väliaikaiseen toimintakieltoon, koska hänen entinen valmennettavansa oli syyttänyt valmentajaa fyysisestä ja henkisestä väärinkäytöksestä. Väliaikainen toimintakielto on voimassa kunnes ISU tekee ratkaisunsa asiassa.
CAS muistutti, että väliaikainen toimintakielto on suojaava toimenpide eikä kurinpitotoimenpide. Syytösten vakavuuden takia ISUn päätös väliaikaisesta toimintakiellosta oli CASin mukaan oikeutettu.