Venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat eivät pääse takaisin FIS:n kansainvälisiin kilpailuihin. Kansainvälinen hiihtoliitto päätti asiasta virtuaalikokouksessa tiistaina.
Venäläiset ja valkovenäläiset hiihtäjät ovat olleet pannassa Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n tapahtumista sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa keväällä 2022.
FIS:n hallituksen tiistaisen päätöksen myötä venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat eivät pääse alkavallakaan kaudella lumilajien kansainvälisiin kisoihin eivätkä Milano-Cortinan olympialaisiin neutraalillakaan statuksella.
Suomen Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti sanoi jo aiemmin Helsingin Sanomille, että vaikka FIS olisi purkanut venäläisten pannan, venäläisurheilijoilla ole asiaa kisaamaan Rukan maailmancupissa marraskuussa.
Vaikka Kansainvälinen olympiakomitea KOK mahdollistaa venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden osallistumisen olympialaisiin neutraaleina urheilijoina, päätösvalta kansainvälisiin kilpailuihin päästämisestä on eri lajiliitoilla.
Kansainvälinen paralympiakomitea päätti syyskuussa, että se sallii venäläiset ja valkovenäläiset kilpailuihin maatunnuksineen ilman rajoituksia.