MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi pohtii Oulun Kärpissä vallitsevaa ahdinkoa omakohtaisen muistonkin kautta.

Kärpät on statukseltaan ja resursseiltaan jääkiekon SM-liigan suuria. Oululaiset uhkaavat jäädä kuitenkin toisella kaudella peräjälkeen 12 joukkueen pudotuspelien ulkopuolelle.

Kärppien takana 16 joukkueen sarjassa on vain Vaasan Sport. Pudotuspeliviivalle ja 12 parhaan joukkoon petopaidoilla on takamatkaa seitsemän pistettä.

Oululaiset ovat hävinneet kolme viimeisintä otteluaan, eikä Petri Karjalaisen valmentamalla joukkueella ole kulkenut kunnolla missään vaiheessa kautta. Kolme peräkkäistä ottelua Kärpät on onnistunut voittamaan tällä kaudella vain kerran, lokakuun alussa.

– Nyt kun he hävisivät puhtaasti Ässille 0–4, siellä jo buuattiin. Edellisessä Pelicans-pelissä oli tapahtunut viime hetken sulaminen. Kun tähän vielä lisää huhut (Niklas) Rubinin Tshekkeihin lähdöstä, täytyy sanoa, että siellä on kyllä aikamoinen, oikein infernaalinen paine päällä, Karri Kivi päivittelee.

Ruotsalaislehti Expressen uutisoi vastikään, että Kärppien ruotsalainen tähtimaalivahti Rubin olisi saanut rahakkaan sopimustarjouksen ensi kaudesta Tshekin suurseurassa. Seuran nimeä ei kerrottu, mutta Kärppien raportoitiin olevan tilanteen tasalla ja etsivän korvaajaa veskarilleen, joka oletettavasti lähtisi tämän kauden jälkeen.