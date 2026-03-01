Lapsena perheensä kanssa Suomeen paennut vapaaottelija Makwan Amirkhani on ottanut kantaa Iranin uskonnollisen johtajan kuolemaan.
Iranin presidentti Masoud Pezeshkian vahvisti ajatollah Ali Khamenein saaneen surmansa Israelin ja Yhdysvaltojen ilmaiskuissa lauantaina.
Khamenei toimi Iranin presidenttinä vuosina 1981–89 ja sen jälkeen maan uskonnollisena johtajana lähes 37 vuoden ajan.
Vuonna 1988 syntynyt Amirkhani pakeni perheensä mukana synnyinmaastaan Iranista pakolaisleirille Irakiin ja sieltä alle kouluikäisenä Suomeen vuonna 1993.
Vapaaottelijana tunnetuksi tullut Amirkhani otti rajusti kantaa uutiseen Khamenein kuolemasta.
– Loppusi on kaunis päivä, Amirkhanin julkaisemassa Instagramin tarinassa lukee.
Amirkhani on taustaltaan Iranin kurdi. Maan hallinto on osoittanut suureen kurdiväestöön sortotoimia vuosikymmenten ajan.