Tanskalaissotilaat harjoittelivat Grönlannissa Nuukin alueella. Katso video.

Tanskan armeijan hiljattain julkaisemat videot näyttävät sotilaiden harjoittelevan Grönlannin pääkaupungin alueella samalla, kun saari on kuuman poliittisen kriisin keskellä. Asiasta kertoo Reuters.

Videolla tanskalaiset joukot harjoittelevat ampumista ampumaradalla. Videot näyttävät myös, kun sotilaat saapuvat joukoittain Nuukin lentokentälle.

Tanskan armeija lähetti joukkoja saarelle osana Arctic Endurance -harjoitusta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi torstaina varmistaneensa Yhdysvaltojen pysyvän pääsyn Grönlantiin Naton kanssa tehdyllä sopimuksella. Trump perui samalla muun muassa Suomea vastaan ​​esitetyt tulliuhkaukset ja sanoi, että hän ei aio käyttää voimaa Grönlannin suhteen.

Katso video yltä!