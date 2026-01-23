Tanskan yleisradio: Grönlantiin lähetetyt tanskalaisjoukot olivat taisteluvalmiudessa Yhdysvaltoja vastaan
Tanskan yleisradion mukaan Grönlannin puolustamista sotilaallisesti tuettiin laajalti poliittisesti niin Tanskan hallituksessa kuin oppositiossakin. AFP / Lehtikuva
Julkaistu 27 minuuttia sitten
MTV UUTISET – STT
Pääministeri Frederiksenin mukaan Tanska ja Grönlanti valmistelevat yhteistä diplomaattista vastausta viime päivien keskusteluihin.
Grönlantiin lähetetyt tanskalaisjoukot oli määrätty taisteluvalmiuteen siltä varalta, että Yhdysvallat hyökkäisi Grönlantiin. Asiasta kertoo Tanskan yleisradioyhtiö DR perjantaina.
DR:n tietojen mukaan Tanskan viime viikolla antamassa sotilaallisessa määräyksessä sanottiin, että Grönlannissa olevilla sotilailla tulee olla taisteluammuksia. Määräyksessä oli myös hahmoteltuna monivaiheinen operaatio, johon sisältyi mahdollisuus lähettää myöhemmin lisää joukkoja.
Määräyksen jälkeen sotilaita ja varusteita ryhdyttiin DR:n mukaan kuljettamaan Grönlantiin. Virallisesti kyseessä oli osa Tanskan johtamaa Arctic Endurance -sotilasharjoitusta, jonka Tanska on sanonut jatkuvan valtaosan loppuvuodesta.
DR:n mukaan Grönlannin puolustamista sotilaallisesti tuettiin laajalti poliittisesti niin Tanskan hallituksessa kuin oppositiossakin. Yhdysvaltojen hyökkäystä pidettiin silti epätodennäköisenä.
Tanskan puolustusministeriTroels Lund Poulsen kieltäytyi perjantaina kommentoimasta DR:n tietoja.
Keskiviikkona Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi ensimmäistä kertaa, ettei Yhdysvallat aio käyttää sotilaallista voimaa Grönlannin mahdollisessa haltuunotossa. Trump on pitkään vaatinut, että Yhdysvaltojen pitäisi saada Tanskalle kuuluva Grönlanti hallintaansa turvallisuussyistä.
Grönlanti-neuvottelut alkavat pian
Tanskan pääministeri Mette Frederiksenmatkusti perjantaina tapaamaan Grönlannin pääministeriä Jens-Frederik Nielseniä. Frederiksenin mukaan Tanska ja Grönlanti valmistelevat yhteistä diplomaattista vastausta viime päivien keskusteluihin
– Olen täällä osoittaakseni grönlantilaisille tanskalaisten tukea. Tämä on hyvin vaikeaa aikaa, kaikki voivat nähdä sen, sanoi Frederiksen.
Tanskan ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen kertoi perjantaina, että Grönlantia koskevat neuvottelut alkavat "melko pian" Yhdysvaltojen kanssa. Ulkoministerin mukaan neuvottelujen tavoitteena on lisätä turvallisuutta arktisella alueella.
Nato kertoi aiemmin, että neuvottelut Tanskan, Grönlannin ja Yhdysvaltojen välillä jatkuvat sen jälkeen, kun Naton pääsihteeriMark Rutteja Trump olivat tavanneet. Rutten mukaan neuvotteluissa pyritään varmistamaan, että Kiina ja Venäjä eivät saa sotilaallista ja taloudellista jalansijaa Grönlantiin.
Perjantaina Rutte ja Tanskan pääministeri Frederiksen sopivat, että sotilasliitto tehostaa yhteistyötä arktisen turvallisuuden eteen. Frederiksen kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että arktisen alueen puolustus ja turvallisuus ovat koko sotilasliiton asia.
Trump perui tullikorotukset
Trump tapasi Rutten Grönlannin tiimoilta keskiviikkona. Trumpin mukaan tapaamisessa sovittiin alustavasta ratkaisumallista Grönlannin ja arktisen alueen suhteen.
Yksityiskohtia sopimuksen sisällöstä ei ole julkistettu, mutta on spekuloitu, että vuonna 1951 solmittu sopimus Grönlannin puolustamisesta neuvoteltaisiin uusiksi.
Tapaamisen jälkeen Trump sanoi peruvansa aiemmin uhkailemansa tullikorotukset Suomelle ja seitsemälle muulle maalle, jotka ovat vastustaneet Yhdysvaltojen Grönlanti-aikeita. Samat maat ovat myös osallistuneet viimeisen viikon aikana Grönlannissa järjestettyyn Tanskan johtamaan sotilasharjoitukseen asevoimien joukoillaan.
Suomi osallistui harjoitukseen lähettämällä kaksi yhteysupseeria Grönlantiin. Yle kertoi perjantaina, että suomalaisupseerit palaavat Suomeen loppuviikon aikana.