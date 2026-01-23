Määräyksen jälkeen sotilaita ja varusteita ryhdyttiin DR:n mukaan kuljettamaan Grönlantiin. Virallisesti kyseessä oli osa Tanskan johtamaa Arctic Endurance -sotilasharjoitusta, jonka Tanska on sanonut jatkuvan valtaosan loppuvuodesta.

Grönlanti-neuvottelut alkavat pian

Nato kertoi aiemmin, että neuvottelut Tanskan, Grönlannin ja Yhdysvaltojen välillä jatkuvat sen jälkeen, kun Naton pääsihteeri Mark Rutte ja Trump olivat tavanneet. Rutten mukaan neuvotteluissa pyritään varmistamaan, että Kiina ja Venäjä eivät saa sotilaallista ja taloudellista jalansijaa Grönlantiin.