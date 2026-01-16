Tanskalaisen kenraalimajurin mukaan Yhdysvallat on kutsuttu muiden Nato-maiden kanssa sotaharjoituksiin Grönlantiin.

Yhdysvallat on kutsuttu muiden Nato-maiden kanssa sotaharjoituksiin Grönlantiin. Asiasta kertoo Tanskan arktisen yhteisen johtoportaan komentaja.

Kenraalimajurin mukaan harjoitukset liittyvät Ukrainan tilanteeseen.

Lisäksi hän sanoo, ettei ole nähnyt Grönlannin lähellä venäläisiä tai kiinalaisia aluksia.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut Grönlannin liittämistä Yhdysvaltoihin ja perustellut sitä väitteillä, joiden mukaan Kiina ja Venäjä aikoisivat vallata Grönlannin.