Suomen yli kulkee viikonlopun aikana sadealue, joka tuo mukanaan hurjia sademääriä. Ennuste on pysynyt edellispäivien mukaisena.
Rankkaa sadetta on luvassa tänä viikonloppuna monelle alueelle. Tuoreimmat tiedot sadealueen kulkemisesta vahvistaa Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko.
– Sadealue on kulkemassa samaa reittiä kuin eilen ennustettiin, eli länsirannikon tuntumassa, Porin seudulta Oulun seudulle, saadaan rankkaa sadetta iltapäivästä alkaen, Alanko sanoo MTV Uutisille.
Näillä näkymin suurimmat sadekertymät osuvat Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Satakunnan ja Kainuun välille.
Pelastuslaitos on nostanut valmiuttaan ja esimerkiksi Pori Jazz -festivaali on varautunut sateisiin.
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Alangon mukaan vesimäärät ovat kymmeniä millimetrejä, mikä voi tarkoittaa tulvimista ja myös teiden sortumat ovat mahdollisia.
– Mukana on myös ukkosta ja tuulenpuuskia, jotka voivat aiheuttaa lisäksi tuhoja.