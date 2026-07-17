Suomea lähestyy kesämyräkkä, joka siirtyy itään vasta sunnuntain aikana.
Rankkasateet lähestyvät Suomea ja lauantaiaamuna maan tavoittaa lounaasta sadealue, joka kulkee viikonlopun aikana maan ylitse koilliseen.
Näillä näkymin suurimmat sadekertymät osuvat Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Satakunnan ja Kainuun välille.
Pelastuslaitos on nostanut valmiuttaan ja esimerkiksi Pori Jazz -festivaali on varautunut sateisiin.
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MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi sanoo, että tarkalleen rankkasateet osuvat juuri läntiseen Suomeen.
– Tämä vastaa koko heinäkuun keskimääräistä sademäärää.
Lapissa säästytään sateita ja myöskään etelään ei ole luvassa rankkasateita, joten näillä alueilla lomaansa viettävät saattavat säilyä kuivin nahoin.
– Lappia sateet eivät koske ja siellä on kelpo kesäpäivä huomenna.
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Runsaimmat sateet sunnuntaina kastelevat Kainuun alueella ja sää poutaantuu lännessä.