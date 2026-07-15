Kesän ystävien kannattaa ottaa tällä viikolla ilo irti aurinkoisesta säästä, sillä viikonlopun myrskyn jälkeen lämpötilat tippuvat jopa 15 asteeseen.
Perjantaihin asti Suomessa saadaan nauttia vielä heinäkuulle tyypillisestä säästä. Luvassa on aurinkoa ja osassa maata lämpötila käy hellelukemissa.
– Perjantaina saadaan pientä esimakua muutoksesta. Ruotsin puolelta nousee hyvin lämmintä ja kosteaa ilmaa. Voi tulla jokunen sadekuuro tulla, meteorologi Markus Mäntykannas kertoo.
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Lauantaina sadetutka käyttöön
Mäntykannas suosittelee lomailijoille sadetutkan käyttöä viikonloppuna. Lauantaina sää on vielä lämmin, mutta hyvin kostea.
– Helposti tulee hiki, Mäntykannas lisää.
Ennusteissa myrskyn reitti on hieman muuttunut eilisestä ennusteesta. Tämän hetkisen tiedon mukaan kovien sateiden rintama iskee laajemmalla alueelle ja vettä sataa vieläkin enemmän.
– Suurimmat sadekertymät ovat nytkähtäneet Itä-Suomesta lännemmäksi, mutta tähän voi tulla vielä muutoksia puoleen tai toiseen, Mäntykannas tarkentaa.
Uusimmassa ennusteessa kahden päivän sadekertymä on Ahvenanmaalla jopa 102 millimetriä ja Kainuun seudulla 93 millimetriä.
– En muista kertaakaan urani aikana, tai niin pitkään, kun meillä on ollut tämä sade-ennustekartta, että olisi kolmenumeroisia lukemia Suomeen saanut laittaa kahden vuorokauden osalta, Mäntykannas ihmettelee.