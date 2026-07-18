Jone Nikula siivosi elintapansa sydänkohtauksen jälkeen.

Radiojuontaja Jone Nikula kertoo Aki Linnanahde Talk Show -podcastin tuoreessa jaksossa kuulumisiaan noin puoli vuotta sen jälkeen, kun hän sai sydänkohtauksen.

Mies kertoo olevansa juuri nyt "helvetin hyvässä kuosissa". Hän sai vapun jälkeen luvan palata jälleen treenaamisen pariin.

– Olen yrittänyt ottaa vähän aerobisempaa otetta tähän touhuun. Sitä vähän vielä arkailee, mutta 80 prosentin tehoilla menee ihan hyvin. Jos sinut on sahattu rintalastasta auki, niin älä rupea vetämään punttisalilla penkkiä, hän naurahtaa.

Sydänkohtauksen jälkeen lääkäri kielsi Nikulalta tupakanpolton, ja tämä onkin noudattanut määräystä tunnollisesti. Nikula kertoo, että tupakan tumppaamisen myötä myöskään alkoholi ei enää maistu hänelle.

– Elintavat tuli siivottua. Saisin istahtaa hellepäivänä terassille ja ottaa bissen ja toisenkin, mutta en saisi vetää sikaria, niin kaljan juomisestakin on vähän maku mennyt, hän sanoo.

Jone Nikula sai sydänkohtauksen tammikuussa.All Over Press