Norjassa riehuva suurpalo ei ole levinnyt yön aikana enää lisää. Vaaratilanne ei ole silti suinkaan ohi tai hallinnassa.

Norjassa eilen syttynyt voimakas tulipalo on tuhonnut yli sata asuntoa. Useita satoja ihmisiä on evakuoitu.

Palo levisi eilen useisiin rivitaloihin ja maastoon Krokstadelvassa Drammenissa. Poliisi tietää, missä rivitaloasunnossa palo sai alkunsa, mutta ei vielä sitä, miksi tulipalo syttyi.

Viime aikojen helleaallon takia maasto oli rutikuiva. Tuulisessa säässä tuli pääsi siirtymään talosta toiseen.

Liekit ja savu nousevat Krokstadelvan tulipalosta Norjan Drammenissa. Kyseessä on maan historian pahimpia tulipaloja sataan vuoteen. Kuva otettu 17. heinäkuuta 2026. EPA / THOMAS FUREEPA

Tulipalo ei ole levinnyt yön aikana, mutta se ei ole myöskään hallinnassa.

Aftonbladetin haastattelema Jan Rundtom pelastuspalvelun johtokeskuksesta sanoo, että tilanne on edelleen jännittynyt.

Paloa kuvataan Norjan suurimmaksi yli 100 vuoteen.

Emilie Juell Mømb / VGVG

Pelastusviranomaiset laittoivat yön aikana toivoa sateisiin, joita alueelle oli ennustettu. Niitä ei ole kuitenkaan saatu. Sen sijaan uusi uhka varjostaa pelastustoimia.

– Aamulla tuuli kääntyy 180 astetta. Se on puhaltanut etelästä pohjoiseen, mutta nyt sen on määrä puhaltaa pohjoisesta etelään. Se voi aiheuttaa sen, että tuli uhkaa uusia alueita, sanoo Rundtom.

Sateet ovat kuitenkin auttamassa tilannetta nyt aamulla. Lisäksi alueelle on tulossa lisää pelastus- ja sammutuskalustoa. Yön aikana esimerkiksi helikopterit eivät voineet lentää pimeyden takia.