Sää jatkuu ennusteen mukaan epävakaisena vielä useita päiviä, mutta ensi viikon lopulla saattaa olla edessä muutos.

Sade- ja ukkoskuurot ovat kiusanneet suurta osaa Suomea tänään lauantaina.

MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo, että sade- ja ukkoskuuroja on tullut koko eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Paikoin kuurot ovat olleet hyvin rankkoja ja vesikertymät suuria.

– Esimerkiksi Helsinki-Vantaalla tuli aamulla 22,7 millimetriä vettä vain tunnissa, ja se on aikamoinen määrä. Kankaanpäässä on tullut 28,3 millimetriä vettä. Ja katsotaan nyt, mitä vielä illan aikana tulee lisää, Rintaniemi kertoi kello viiden aikoihin iltapäivällä.

Myös paikalliset tulvat ovat Rintaniemen mukaan illan mittaan mahdollisia, jos runsaat sateet osuvat rakennetuille ja asvaltoidulle alueille.

Iltatieteen laitos on antanut rankkasadevaroituksen illaksi Uudellemaalle, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan. Rankkasateen määrite on 20 milliä tunnissa.

Taustalla jumittunut matalapaine

Rintaniemen mukaan rankkojen sateiden ja ukkosten taustalla on matalapaineen keskus, joka on jumittunut pyörimään Suomen eteläpuolelle koko viikonlopuksi.

– Se pyörittää vielä huomennakin hyvin samannäköistä tilannetta Suomen etelä- ja keskiosan yllä. Länsirannikolla tilanne on erityisen mielenkiintoinen, koska laaja-alaiset rankkasateet ikään kuin pakkautuvat sinne. Muutenkin sateet painottuvat enemmän Länsi- ja Etelä-Suomeen kuin Itä-Suomeen.