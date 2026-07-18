Ukraina iski viime yön aikana Venäjän väitteiden mukaan sadoilla drooneilla Moskovan alueelle.
Venäjän mukaan Ukrainan iskuissa Moskovan alueelle kuoli seitsemän ihmistä ja 24 loukkaantui.
Ukrainalaisen Kyiv Independent -lehden mukaan Ukraina tähtäsi Moskovan itäpuolella sijaitseviin infrastruktuurikohteisiin. Paikallisten asukkaiden sosiaaliseen mediaan julkaisemissa kuvissa ja videoissa näkyy, kuinka savu nousee öljyvarastosta Noginskin kaupungissa.
Ukraina ei ole toistaiseksi kommentoinut Venäjän väitteitä.