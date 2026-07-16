Runsaat sateet voivat aiheuttaa tulvia kaupungeissa ja taajamissa.

MTV Uutisten meteorologi Jenna Salminen tarkentaa viikonlopun säätä. Salmisen mukaan perjantaina on luvassa kesäistä ja lämmintä.

Lauantaina voi tulla sateita ja ukkosta, mutta sunnuntaina luvassa on vettä.

– Suomen ylle on odotettavissa saunasaavillinen vettä, Salminen kuvailee sunnuntaita.

Myös kaupunkitulvat ovat mahdollisia.

– Asfalttia on paljon kaupungissa. Erityisesti jos tulee nopeasti vettä tai pitkään usean päivän aikana, niin vettä kertyy eikä se ehdi mennä hulevesikaivoista läpi, Salminen kuvailee.

Ensi viikosta sateinen

Salmisen mukaan vesisadetta on luvassa useiden päivien ajan. Myös sää viilenee.

– Näyttää siltä, että ensi viikon puolella matalapaine jää pörräämään Suomen ylle ja sateita on tulossa yksi toisensa perään.

Ilma on viileämpää kuin normaalisti tähän aikaan vuodesta.

– Vaikka tässä mennään tilastollisesti vuoden lämpimintä aikaa kohti, niin on sateista ja pilvistä ja tuossa vähän livahtaa pohjoisisesta viileämpää ilmaa. Voidaan jäädä lämpötilassa alle 20 tai 15 asteen vaiheelle.

Lämmöt tekevät paluun muutaman viikon päästä.

– Näillä näkymin ensi viikon jälkeisellä viikolla alkaa olla enemmän kahdenkympin tienoilla lämpötila, Salminen kertoo.

Katso Salmisen sääennuste videolta!