Yhdysvaltojen viimeisin iskujen sarja Iraniin on ohitse. Iran kertoo iskeneensä takaisin muun muassa Yhdysvaltojen käyttämään lentotukikohtaan Bahrainissa.
Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom kertoo yön aikana iskeneensä muun muassa Iranin merivoimien kohteisiin sekä maanalaisiin asevarastoihin.
Nyt iskujen kerrotaan olevan ohi.
Kyseessä oli seitsemäs peräkkäinen yö, kun Yhdysvallat iski Iraniin. Centcomin mukaan iskujen tarkoituksena oli heikentää Iranin sotilaallista kyvykkyyttä.
Yhdysvallat sanoo jatkavansa yhä Iranin satamien saartoa.
Iran: Ainakin kolme kuollut
Iranilaisviranomaisten mukaan Yhdysvaltain yölliset iskut ovat surmanneet ainakin kolme ihmistä Hormozganin maakunnassa Iranin eteläosassa. Asiasta kertoo Iranin valtiollinen uutistoimisto Irna, jonka mukaan kahdeksan ihmistä on lisäksi haavoittunut.
Irna kertoi tämän jälkeen, että Iranin keskiosassa sijaitsevassa Yazdin maakunnassa oli kuultu räjähdyksiä.
Iranilainen Mehr-uutistoimisto taas on raportoinut räjähdyksistä useissa Iranin eteläisissä maakunnissa.
Iran sanoo iskeneensä Yhdysvaltain sotilaskohteisiin
Iran on ilmoittanut tehneensä lauantaina drooni-iskun Yhdysvaltojen käyttämään lentotukikohtaan Bahrainissa. Asiasta kertoo Iranin yleisradioyhtiö. Isku oli vastaus Yhdysvaltojen iskuihin.
Iranin armeijan mukaan drooni-iskut kohdistuivat lentokoneiden suojahalleihin ja pysäköintialueisiin, Yhdysvaltain armeijan polttoainesäiliöihin Sheikh Isan lentotukikohdassa sekä useisiin yhdyssiltoihin Bahrainissa
Lisäksi Iranin asevoimat sanoo iskeneensä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Jordaniassa.