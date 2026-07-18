NHL:ssä pelaava New York Islanders on tehnyt jatkosopimuksen suomalaisvahti Henrik Tikkasen kanssa.
Islanders ilmoitti yksivuotisesta ja kaksisuuntaisesta jatkosopimuksesta perjantai-iltana.
Kaksimetrinen suomalaisvahti aloittaa jo viidennen kauden Pohjois-Amerikassa. Viime kaudella hän pelasi AHL:ssä 29 ottelua torjuntaprosentilla 89,7.
Kaiken kaikkiaan hän on torjunut AHL:ssä 77 ottelussa, mutta ovet NHL-kaukaloihin ovat toistaiseksi pysyneet vielä kiinni.
25-vuotias Tikkanen pelasi KalPassa yhdeksän SM-liigaottelua vuosina 2020-22 ennen kuin lähti maailmalle.