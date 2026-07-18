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Milloin Shirly Karvinen menee naimisiin? Näin räppäri Ahdin kanssa seurusteleva juontaja vastaa

1:32 Shirly Karvinen kertoo, miten suhtautuu avioliittohaaveisiin.

Julkaistu 18.07.2026 09:45

Iriz Silander Rebeca Romero

Räppäri Ahtin kanssa asuva Shirly Karvinen kertoo, kuinka suhtautuu perinteiseen kosintaan. Juontaja Shirly Karvinen vastaa kiperiin kysymyksiin uudella Tähdet vs. google -ohjelman kaudella. Räppäri Ahtin eli Ahti Peltosen kanssa asuva tähti joutuu todelliseen piinapenkkiin, sillä nettikansa himoitsee tietoa hänen mahdollisesta avioliitostansa. –En tiedä onko se minulla sellaisena tavoitteenakaan. Tuntuu, että kun on aikuistunut, niin on ruvennut miettimään, että haluanko oikeasti mennä naimisiin? En haaveile häistä. Hän ei myöskään odota kosintaa. – Se on outo konsepti, että kosintaa odotetaan. Tuo koko konsepti, että naisena odottaa mieheltä jotain kosintaa kiltisti ja pitäisi vakuuttaa jotenkin, että olen kosimisen arvoinen. Se on minusta vähän vanhanaikaista. Ymmärrän, että se on toisille ok. Minulle se ei tunnu omalta. Lue myös: Shirly Karvinen vitsaili Ruisrock-suutelukohustaan: "Tuijottelin räppärin nielurisoja koko illan" Karvisen mielestä kihlaus ja avioliitto ovat parisuhteessa yhteisen keskustelun paikka.

– Mielestäni kihloihin meneminen on yhteisen keskustelun paikka. Keskustellaan siitä, mikä fiilis meillä on meidän ihmissuhteestamme ja haluammeko me viedä sitä niin sanotusti seuraavalle tasolle.

Hän ei myöskään aktiivisesti haaveile äitiydestä tai koe, että pitäisi saada biologisia lapsia.

– Jos elämässä olisi sellainen tilanne, että siunaantuisi jälkikasvua, niin oisihan se ihanaa. En koe, että jäisin jostain paitsi, jos niitä ei tulisi.

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Iriz Silander MTV Uutiset

Rebeca Romero MTV Uutiset

Rebeca Romero työskentelee MTV Uutisissa toimittajana ja apulaistuottajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa viihdemaailmaan ja tv-ohjelmiin liittyviä journalistisia sisältöjä. Voit olla yhteydessä Romeroon esimerkiksi juttuvinkkien tiimoilta.

Shrily Karvinen jakaa ajatuksiaan häistä ja kosinnasta: ”Vähän vanhanaikaista” | MTV Uutiset