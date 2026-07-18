Räppäri Ahtin kanssa asuva Shirly Karvinen kertoo, kuinka suhtautuu perinteiseen kosintaan.
Juontaja Shirly Karvinen vastaa kiperiin kysymyksiin uudella Tähdet vs. google -ohjelman kaudella. Räppäri Ahtin eli Ahti Peltosen kanssa asuva tähti joutuu todelliseen piinapenkkiin, sillä nettikansa himoitsee tietoa hänen mahdollisesta avioliitostansa.
–En tiedä onko se minulla sellaisena tavoitteenakaan. Tuntuu, että kun on aikuistunut, niin on ruvennut miettimään, että haluanko oikeasti mennä naimisiin? En haaveile häistä.
Hän ei myöskään odota kosintaa.
– Se on outo konsepti, että kosintaa odotetaan. Tuo koko konsepti, että naisena odottaa mieheltä jotain kosintaa kiltisti ja pitäisi vakuuttaa jotenkin, että olen kosimisen arvoinen. Se on minusta vähän vanhanaikaista. Ymmärrän, että se on toisille ok. Minulle se ei tunnu omalta.
Lue myös: Shirly Karvinen vitsaili Ruisrock-suutelukohustaan: "Tuijottelin räppärin nielurisoja koko illan"
Karvisen mielestä kihlaus ja avioliitto ovat parisuhteessa yhteisen keskustelun paikka.