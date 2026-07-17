Suurimmissa vesistöissä tarvitaan edelleen runsaita ja pitkäkestoisia sateita pintojen nostamiseksi.
Kuivuustilanne näkyy edelleen pohjaveden pinnoissa ja järvien korkeuksissa, kertoo vesi.fi -sivusto.
Sivuston mukaan viikonlopuksi ennustetut sateet saattavat tuoda paikoitellen helpotusta pienempiin vesistöihin Etelä- ja Länsi-Suomessa.
Laiturit kuivalla maalla
Ennustetut rankkasateet eivät tuo helpotusta järvialueiden vedenpintoihin.
Suomen ympäristökeskuksen hydrologi Miia Kumpumäki sanoo, että mahdolliset rankkasateet eivät vaikuta suuriin järvialueisiin.
– Vedenpinta on niissä huomattavasti normaalia matalampi tänä vuonna kevään kuivan ja lämpimän sään vuoksi.
Hänen mukaansa vedennousua saattaa tapahtua pienissä joissa tai järvissä. Myös Länsi-Suomen rannikkojoissa vedennousu saattaa olla tuntuvaa
– Vesistöjä suurempi vaikutus tulevilla rankkasateilla on kaupunkialueilla ja pienissä ojissa ja puroissa.
Alhainen vedenkorkeus voi vaikeuttaa vesillä liikkumista sekä jättää laitureita kuivalle maalle.
Vesi.fi -sivuston mukaan pohjavedet ovat yhä matalat maan keski- ja itäosissa ja suurimpien pohjavesiesiintymien pinnankorkeudet jatkavat laskuaan sateista huolimatta koko maassa.
Sivuston mukaan pienissä pohjavesikertymissä on havaittu sateiden seurauksena pinnankorkeuksien nousua maan etelä- ja länsiosissa.