MTV Uutiset kävi paikan päällä Somerolla, jossa sunnuntaiset rankkasateet veivät pätkän tietä mennessään.

Somerolla neljä tietä on eilisten rankkasateiden jäljiltä poikki. Kahdella tiellä on vettä, yhdellä on painauma ja yksi, Pappilankyläntie, on sortunut.

MTV Uutiset haastatteli tien sortumista todistaneita somerolaisia, Oskari Knaapia ja Timo Hallikaista. He sattuivat paikalle, kun kevyenliikenteen väylälle tulvi vettä pienestä, "korkeintaan puolitoista metriä leveästä" ojasta.

Kymmenen minuuttia myöhemmin tie sortui.

– Seisoskeltiin ja katseltiin, kun pinta vain nousee ja nousee. Sitten se nousi tuohon asvaltin reunalle ja sitten alkoi aikamoinen meteli. Veden pinta putosi puoli metriä kertalaakista, Oskari Knaapi kertoo MTV Uutisille.

– Sitten katsottiin, että jaaha, kohta putoo tie, kun nyt lähti tien alta tavara jo liikkeelle, Knaapi jatkaa.