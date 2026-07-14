Viikonloppuun saakka lähes koko maassa saadaan nauttia kesäisistä lämpötiloista. Loppuviikon sääennuste sai jopa meteorologin hieraisemaan silmään.

Heinäkuun kolmatta viikkoa vietetään kesäisissä lämpötiloissa ympäri maata. Meteorologi Markus Mäntykannas kertoo hellerajan rikkoutuvan useana päivänä tällä viikolla.

– Tässä on hienoja kesäpäiviä edessä ja helleraja tulee ainakin muutamana päivänä rikkoutumaan jossain päin maata, Mäntykannas sanoo.

Aurinkoisinta tänään on länsiosassa maata.

– Etelä- ja kaakkoisosa maata, itäinenkin Suomi on vähän kysymysmerkillä - täällä on ollut vähän sumupilveä aamupäivällä ja jää nähtäväksi, hälveneekö se.

Tällä hetkellä ennusteen mukaan keskiviikko on viikon lämpimin päivä.

Koko heinäkuun sadekertymä kahdessa päivässä

Mäntykannaksen mukaan viikonloppuna säässä nähdään dramaattinen käänne.

– Sade nousee etelästä, se tulee lämpimän ja kylmemmän ilmamassan rajamaastossa syntyy perjantaina Puolassa. Sieltä se lähtee Itämerta kohti nousemaan kohti Suomea, meteorologi kuvailee.

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