Sähkökaappien maalaajaksi voi hakea kuka tahansa.

Arkkitehtiopiskelija Tiina Hietanen on yksi niistä 50 onnellisesta, jotka on tänä vuonna valittu maalaamaan oma taideteoksensa sähkökaappiin. Maalausten yhdistävä teema on energia.

– Tästä on tulossa maalaus, jonka nimi on ystävyyden energia. Taustalla on auringonsäteitä ja keskelle tulee kolme hahmoa, jotka ovat kaveruksia, kuvailee Hietanen.

Sähkökaappeihin on tehty taidetta jo 25 vuoden ajan. Maalauksia ovat toteuttaneet esimerkiksi päiväkotilapset, nuorisoporukat ja eläkeläisryhmät. Helsingissä on noin 8000 sähkökaappia, joten maalattavaa riittää.

– Ihan kuka tahansa voi hakea maalaamaan jakokaappeja. Me toivomme, että maalaajat edustavat tasapuolisesti eri ikäluokkia ja maalaukset eri tyylisuuntia, linjaa Helen Oy:n viestintä- ja brändikoordinaattori Nelli Koskimäki.

Tämä taideteos sijaitsee Helsingissä Rautatientorilla.MTV

Raati valitsee maalarit

Innokkaita maalareita on riittänyt. Tänä vuonna hakijoita oli 400. Raati valitsee toteutettavat teokset luonnosten perusteella.

– Meillä on heleniläisistä koostuva raati, joka pisteyttää maalaushakemuksissa tulevat luonnokset ja sitä kautta valitaan, kuka pääsee maalaamaan jakokaappeja, selittää Koskimäki.

Maalatut sähkökaapit tuovat väriä kaupunkikuvaan. Sähkökaappitaidetta löytyykin jo monesta paikasta eri puolilta kaupunkia.

– Minusta on tärkeää, että asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa kaupunkikuvaan ja tuoda omaa kädenjälkeään esille. Tämä on tosi hyvä tapa elävöittää kaupunkikuvaa, kiittelee Hietanen.