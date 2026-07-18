MasterChef Suomi -voittaja vannoo keittiössään erityisesti yhden raaka-aineen nimeen.

Tuore MasterChef Suomi -voittaja Mari Toivanen kokkasi maanantaina Huomenta Suomessa sesonkiin sopivan hampurilaisen. Kyseessä ei ollut aivan tavallinen hamppari, vaan Toivasen ideoima hampparelli.

– Hampparelli, eli tällainen kantarellihampurilainen, Toivanen kertoi.

Raaka-aineet hampparelliin valikoituivat sen perusteella, mitä jääkaapista sattui löytymään.

– Parhaat ideat syntyy siitä, mitä jääkaapista löytyy!

MasterChef-voittajan jääkaapista löytyy kuitenkin aina erityisesti yksi raaka-aine.

– Dijon-sinappi löytyy aina. Rakastan tätä sinappia!

Mitä on dijon-sinappi?

Dijon-sinappia löytyy sekä sileänä että kokojyväisenä versiona.Shutterstock

Dijon-sinappi tai dijoninsinappi on alun perin Ranskasta kotoisin oleva sinappilaatu. Se tunnetaan voimakkaasta maustaan ja hienostuneesta kirpeydestään-

Toisin kuin suomalainen perinteinen sinappi, dijon-sinappi ei yleensä sisällä sokeria tai sisältää sitä hyvin vähän. Siksi sen maku on terävämpi, mausteisempi ja vähemmän makea.