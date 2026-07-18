MasterChef Suomi -voittaja vannoo keittiössään erityisesti yhden raaka-aineen nimeen.
Tuore MasterChef Suomi -voittaja Mari Toivanen kokkasi maanantaina Huomenta Suomessa sesonkiin sopivan hampurilaisen. Kyseessä ei ollut aivan tavallinen hamppari, vaan Toivasen ideoima hampparelli.
– Hampparelli, eli tällainen kantarellihampurilainen, Toivanen kertoi.
Raaka-aineet hampparelliin valikoituivat sen perusteella, mitä jääkaapista sattui löytymään.
– Parhaat ideat syntyy siitä, mitä jääkaapista löytyy!
MasterChef-voittajan jääkaapista löytyy kuitenkin aina erityisesti yksi raaka-aine.
– Dijon-sinappi löytyy aina. Rakastan tätä sinappia!
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Mitä on dijon-sinappi?
Dijon-sinappia löytyy sekä sileänä että kokojyväisenä versiona.Shutterstock
Dijon-sinappi tai dijoninsinappi on alun perin Ranskasta kotoisin oleva sinappilaatu. Se tunnetaan voimakkaasta maustaan ja hienostuneesta kirpeydestään-
Toisin kuin suomalainen perinteinen sinappi, dijon-sinappi ei yleensä sisällä sokeria tai sisältää sitä hyvin vähän. Siksi sen maku on terävämpi, mausteisempi ja vähemmän makea.