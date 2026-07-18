Puolustusvoimat on ottanut käyttöön itäisellä Suomenlahdella tilapäisen merialueen rajoituksen.
Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajoitus on voimassa kello 05.45 alkaen.
Kyse on varotoimenpiteestä, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan, Puolustusvoimat kirjoittaa.
Rajoitukset liittyvät itäisellä Suomenlahdella liittyvät pääasiassa siihen, että Ukrainan iskujen painopiste on siirtynyt yhä lähemmäs Suomen lähialueita.
Puolustusvoimien mediapalvelusta kerrottiin aiemmin heinäkuussa MTV Uutisille, että vuoden 2026 aikana Ukraina on lisännyt iskujaan Venäjän energiainfrastruktuuria vastaan. Iskut ovat ulottuneet entistä syvemmälle Venäjän alueelle.
Lisäksi Ukraina on kohdistanut iskujaan myös Venäjän luoteisille alueille, jotka ovat erittäin tärkeitä Venäjän sodankäynnin ja sen edellytysten ylläpidon kannalta.
Edellisen kerran Puolustusvoimat otti käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella maanataiaamuna 6. heinäkuuta.
Sitä ennen rajoitus itäisellä Suomenlahdella oli voimassa lauantaina 4. heinäkuuta ja sitä ennen torstaina 2. heinäkuuta.
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