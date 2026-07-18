Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kommentoi Englannin MM-välieräpettymystä piikittelevään sävyyn.

Englannin sulaminen MM-välierässä on ollut yksi viime päivien kuumimmista jalkapallopuheenaiheista. Ottelun jälkipyykkiä on pesty vilkkaasti, ja ympäri maailman on kummasteltu Englannin passiivista pelitapaa.

Nyt oman lusikkansa soppaan on iskenyt myös Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump, joka nosti mediatilaisuudessaan esiin Englannin tähtipelaajan Harry Kanen.

– Englannilla on erinomainen pelaaja, jonka kanssa olen pelannut golfia. Hän on Harry. Hän on ollut fantastinen, Trump kehuu.

Samaan hengenvetoon Trump sivalsi Englannin päävalmentaja Thomas Tuchelia ja hänen taktisia valintojaan.

– Ehkä he tekivät virheen, kun he tekivät hänestä (Kanesta) puolustavan pelaajan. Mutta mitä minä tiedän jalkapallosta. He menivät johtoon ja laittoivat parhaan pelaajansa puolustamaan. En aio puuttua siihen. Mitä minä tiedän valmentamisesta? Mutta se oli hieman epätavallista, Trump kummastelee.

Englanti kohtaa pronssiottelussa Ranskan. Ottelu pelataan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Sunnuntai-iltana pelattavassa finaalissa maailmanmestaruudesta taistelevat Argentiina ja Espanja.