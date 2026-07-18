Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa useita toimia, joilla voi pienentää dementiariskiä.
Vaikka dementiaan ei ole parantavaa hoitoa, jopa 45 prosenttia dementiariskistä liittyy tekijöihin, joihin ihminen itse voi vaikuttaa.
WHO:n mukaan näitä tekijöitä ovat esimerkiksi tupakointi, alkoholin käyttö, sosiaalinen eristäytyminen, vähäinen liikunta ja ilmansaasteille altistuminen.
Terveysjärjestö suosittaakin terveellisten elämäntapojen ohella muun muassa osallistumista sosiaaliseen toimintaan sekä uutena suosituksena ilmansaasteille altistumisen vähentämistä.
WHO kertoo tiedotteessaan, että vuosittain maailmanlaajuisesti todetaan melkein kymmenen miljoonaa uutta dementiatapausta.
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8:27Alzheimerin tautia voidaan nyt hidastaa lääkkeillä, mutta korkea hinta puhuttaa. Huomenta Suomessa asiasta puhuivat muistisairauksien professori Anne Koivisto Helsingin yliopistosta ja Aavan neurologi Markus Wikstén.