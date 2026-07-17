Pori Jazzeilla voi sataa rankasti vettä, mutta se ei tässä vaiheessa järjestäjää huoleta.

Suomea lähestyy lounaasta sadealue, joka kulkee viikonlopun aikana maan ylitse koilliseen. Näillä näkymin pahimmat sadekertymät osuvat Satakunnan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun välille.

Rankkasateista on siis luvattu myös Poriin, jossa järjestetään viikonloppuna Pori Jazz -festivaalit.

Tuottaja Sanna Grönmark kertoo MTV Uutisille, että heillä on moneen muuhun konserttipaikkaan verrattuna hyvä tilanne siinä, että Kirjurinluodon konserttipaikka on rakennettu konserttipaikkakäyttöön. Puisto imee veden todella hyvin salaojituksen ansiosta.

– Käytännössä rankkasateet eivät meihin oikein vaikuta, hän summaa.

– Tietysti jos tulee hirvittäviä tuulenpuuskia, ne ovat asia erikseen.

Grönmark kertoo, että kaikki tapahtuman rakenteet on tehty viranomaismääräyksiä noudattaen ja ne kestävät hyvin sadekuormia.

– Käytännössä turvallisuus tällä alueella on rakenteiden puolesta hyvä.

Lisäksi puistoalueella on hyvin vähän asfalttia. Grönmarkin mukaan esimerkiksi jossain kaupunkiympäristössä järjestettävässä tapahtumassa voi olla vaikeuksia veden imeytyksen kassa, mutta Pori Jazzeissa vain kävelyväylät on asfaltoitu.

– Vesimäärää on helpompi hallita, koska on kenttää, mihin imetään.

Sääennuste ei tässä kohtaa hirveästi huolestuta Pori Jazzeilla. Tilanteen kehittymistä seurataan ja jos se jotenkin radikaalisti muuttuu, siihen reagoidaan.

– Meillä on suunnitelmat eli täällä ovat hyvissä käsissä sekä työntekijät että yleisö.