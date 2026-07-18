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Kyrklundin mukaan auringosta lähtöisin oleva rusketus ei ole koskaan terveellistä.

– Olet päivittynyt hetken aikaa, ja ne kaikki seuraamukset ja huonot asiat siitä seuraavat koko loppuelämän.

– Tosi monet nuoret todellakin näin tekevät, ja se on lyhytnäköistä, Kyrklund sanoo MTV Uutiset Livessä.

Syöpäjärjestöjen ja Säteilyturvakeskuksen keväällä tekemässä tutkimuksessa selvisi, että nuoret seuraavat UV-indeksiä – mutta eivät suojautuakseen auringon säteilyltä, vaan päinvastoin selvittääkseen optimaalista aikaa ottaa aurinkoa ja ruskettua.

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Aurinko tuo ryppyjä

– Iho tulee epätasaisen väriseksi ja voi tulla ryppyjä, Kyrklund kertoo.

Seuraukset näkyvät vuosien saatossa, omasta ihotyypistä ja auringonoton määrästä riippuen toisilla aikaisemmin kuin toisilla.

– Se ei tule aivan heti, ja siksi ymmärrän, että sitä ei välttämättä tule heti ajatelleeksi. Mutta sitten kaduttaa myöhemmin.