Ihotautilääkäri varoittaa nuorten rusketusbuumin seurauksista.
Syöpäjärjestöjen ja Säteilyturvakeskuksen keväällä tekemässä tutkimuksessa selvisi, että nuoret seuraavat UV-indeksiä – mutta eivät suojautuakseen auringon säteilyltä, vaan päinvastoin selvittääkseen optimaalista aikaa ottaa aurinkoa ja ruskettua.
Ihotautilääkäri Carl Kyrklund Ihosairaalasta on villityksestä tietoinen.
– Tosi monet nuoret todellakin näin tekevät, ja se on lyhytnäköistä, Kyrklund sanoo MTV Uutiset Livessä.
– Olet päivittynyt hetken aikaa, ja ne kaikki seuraamukset ja huonot asiat siitä seuraavat koko loppuelämän.
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Joka vuosi yli 14 000 suomalaista sairastuu ihosyöpään. Lähes 90 prosenttia tapauksista johtuu UV-säteilystä.
Kyrklundin mukaan auringosta lähtöisin oleva rusketus ei ole koskaan terveellistä.
– Se on merkki siitä, että iho on saanut liikaa UV-säteilyä. Purkista oleva päivetys on ihan turvallista.