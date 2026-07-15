Sadekertymän määritelmä ei aina avaudu sääennustetta tulkitsevalle tavalliselle ihmiselle. Nyt on luvassa konkretiaa!
Sääilmiöihin keskittyvässä MTV:n erikoisohjelmassa Sään pyörteissä näytetään, mitä tarkoittaa sääennustuksissa kerrottava sadekertymä. Esimerkiksi 10 litran ämpärillinen vettä neliömetrillä vastaa 10 millimetrin sadekertymää.
Tämä juttu on julkaistu alunperin kesäkuussa 2024.
Sadekertymällä mitatataan paljonko vettä kertyy tietyssä ajassa. Tuo ajanjakso voi olla esimerkiksi tunti, vuorokausi tai vaikka vuosi.