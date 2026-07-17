Osaa Suomea uhkaa viikonloppuna hulevesihelvetti.
Suomea lähestyy lounaasta sadealue, joka kulkee viikonlopun aikana maan ylitse koilliseen.
– Vettä tulee jopa koko heinäkuun sademäärän verran, kertoi MTV:n meteorologi Jenna Salminen perjantaiaamuna.
Tavallisesti heinäkuun sademäärä pyörii Salmisen mukaan 60–90 millimetrissä.
– Sellainen määrä tässä ennusteessa nyt on mukana parin päivän ajalta aina lauantaiaamusta maanantaiaamuun, Salminen sanoo.
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Uhkaava hulevesihelvetti
Näillä näkymin pahimmat sadekertymät osuvat Satakunnan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun välille.
– Vähän pyöriteltiin, tuleeko tästä hulevesihelvetti. Aika paljon vettä on tulossa yhden viikonlopun aikana. On mahdollista, että tulee tulvimista.
Sadealueilla on hyvä tarkistaa, ettei katoissa ole reikiä ja että ikkunat ja ovet on suljettu.
– Kotivaraa on hyvä olla. Ostaa kaupasta reilusti hyvää ruokaa, jos vaikka menee sisätiloissa koko viikonloppu, Salminen lisää.