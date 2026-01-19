Vainaja löytyi Nokia Arenan yhteydessä sijaitsevasta hotellihuoneesta.
Poliisi tutkii Tampereella hotellissa tapahtunutta tekoa, jossa menehtyi yksi henkilö.
Poliisilla oli sunnuntaina iltapäivällä tehtävä Nokia Arenan yhteydessä sijaitsevassa hotellissa Tampereella.
Poliisi löysi hotellihuoneesta kuolleen henkilön, sekä toisen henkilön, joka otettiin kiinni rikoksesta epäiltynä. Poliisi tutkii henkirikosta tappona.
Hotellin vastaanotosta kerrotaan MTV Uutisille, että hotelli ei kommentoi tapausta.