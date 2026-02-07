Helsingin poliisi tutkii Malminkartanossa tänään tapahtunutta epäiltyä henkirikosta.
Poliisi kertoo saaneensa tehtävän Malminkartanossa sijaitsevaan yksityisasuntoon iltapäivällä. Tehtävälle liittyi useita poliisin ja ensihoidon yksiköitä.
– Poliisi löysi asunnosta elottoman naisen ja vakavasti loukkaantuneen miehen. Mies toimitettiin sairaalahoitoon. Häntä epäillään alustavasti naiseen kohdistuneesta henkirikoksesta, poliisi kertoo tiedotteessaan.
Poliisi jatkaa tutkintatoimia tapahtumapaikalla ja selvittää tapahtumien kulkua sekä taustoja.
Poliisi kertoo tiedottavansa tapahtuneesta lisää, kun se on esitutkintaa vaarantamatta mahdollista.