Murhaaja teki raa'an väkivallanteon useassa erässä ja kuvasi tekoaan videolle.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi miehen Helsingin Malminkartanossa maaliskuussa tapahtuneesta puukotuksesta elinkautiseen vankeuteen.

Tekijä oli juossut Malminkartanon juna-asemalta tulleen, hänelle entuudestaan tuntemattoman 79-vuotiaan miehen perään ja yllättäen puukottanut tätä kolmesti terältään noin 10-senttisellä metsästysveitsellä. Yksi puukoniskuista osui selkään ja yksi rintaan osunut veitsenisku upotti puukon terän kokonaan uhrin rintakehään. Mies lisäksi potki ja löi uhriaan useita kertoja.

Uhri pääsi pakenemaan lyhyen matkaa ennen lyyhistymistä, jolloin mies jatkoi uhrin lyömistä, potkimista ja raahaamista maata pitkin. Hän poistui uhrin luota muutamaksi minuutiksi, sen jälkeen palaten taas tämän luo jatkaen potkimista, lyömistä ja uhrin pään ja ylävartalon polkemista.

Hän myös halvensi uhria teon aikana ja kuvasi väkivallanteoistaan kaksi videota matkapuhelimella. Videot hän lähetti teon aikana ja sen jälkeen kolmannelle henkilölle.

Mies tunnusti oikeudessa tapon, mutta kiisti murhan. Oikeus kuitenkin katsoi, että teko oli tehty erityisen raa'alla ja julmalla tavalla ja oli kokonaisuutena arvostellen törkeä. Siksi se piti tekoa murhana.

Samuel Jaakko Sarka tuomittiin teosta elinkautiseen vankeuteen sekä maksamaan uhrin omaisille yhteensä 40 000 euron kärsimyskorvaukset ja muita kuluja.

Tuomio ei ole lainvoimainen.