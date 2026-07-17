Oikeuden arvioinnin mukaan teolla oli rasistinen motiivi.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Eero Onni Tapio Tuunasen kahdeksi vuodeksi vankeuteen Espoon ammattiopisto Livessä tapahtuneista puukotuksista. Mies oli tekohetkellä 18-vuotias.

Hänet tuomittiin törkeän pahoinpitelyn yrityksestä, pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta. Oikeus hylkäsi syytteen törkeästä henkeen tai terveyteen kodistuvan rikoksen valmistelusta.

Mies vahingoitti ammattiopisto Liven oppilaita Espoossa veitsellä viime syyskuussa oppilaitoksen tiloissa. Hän oli kävellyt taukotilaan, missä hän oli vahingoittanut kahta 17-vuotiasta koulun oppilasta. Toista hän oli potkaissut ja lyönyt veitsellä kylkeen ja toista hän yritti viiltää käsivarteen.

Teosta syytetty määrättiin aiemmin mielentilatutkimukseen, mutta mielentilatutkimuksen mukaan hän oli syyntakeinen.

Kirjoitti manifestin

Tekoa edeltävänä iltana mies oli katsonut Norjan joukkomurhaajaan Anders Breivikiin liittyviä väkivaltavideoita ja kirjoittanut manifestin. Hän oli ottanut asunnon keittiöstä keittiöveitsen ja pakannut sen reppuunsa.

Oppilaitos oli valikoitunut sen takia, että hän oli itse aikaisemmin käynyt kyseistä koulua. Ennen tekoaan hän oli ottanut vielä selfien koulun vessassa.

Manifestissaan hän oli kertonut, kuinka hän oli vihainen useille nimetyille ihmisryhmille, kuten maahanmuuttajille, minkä vuoksi hän oli mennyt entiseen kouluunsa ja halunnut vahingoittaa tai tappaa niin monta ihmistä kuin mahdollista ja sen jälkeen antautua poliisille.

Vaikka oikeus katsoi, että manifestin kirjoittaminen, teräaseen tuominen kouluun sekä yksityiskohtaisen suunnitelman tekeminen olivat omiaan puoltamaan syytettä törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta, kyseinen syyte kuitenkin hylättiin.