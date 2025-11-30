Ratinan puukottajan äiti antoi Rikospaikalle harvinaisen haastattelun. Äiti kertoo seisovansa poikansa tukena, vaikka ei hyväksykään tämän tekoa.

Liisan (nimi muutettu) tekoaikaan 23-vuotias poika puukotti neljää ihmistä torstaina 3. heinäkuuta Tampereen Ratinan kauppakeskuksen läheisyydessä.

Nuori mies soitti äidilleen vajaa viikko tekonsa jälkeen vankilasta.

– Ajattelin ensin, että en vastaa. Vastasin sitten kuitenkin. Poika siellä sanoi, että nyt saat katkaista välit lopullisesti, että nyt hän on viimeisen tempun tehnyt. Sanoin, että niin olet.

– En ollut yhtään äitimäinen. Annoin tulla täyslaidallisen siinä hetkessä ja sen, mitä ajattelen hänen teostaan ja elämänmenostaan, äiti kertoo Rikospaikan haastattelussa.

"Minulle tuli sokea viha"

Äiti halusi antaa anonyymisti Rikospaikka-ohjelmalle haastattelun, koska hän haluaa antaa vertaistukea myös muille rikoksentekijöiden omaisille ja läheisille. Hän kokee, että on tärkeä puhua myös rikoksentekijöiden kokemasta tuskasta.

Liisa liittyi poikansa teon jälkeen Vankien vanhemmat -yhdistykseen, josta hän on saanut paljon apua ja tukea. Hän tietää nyt liiankin hyvin sen, millaista häpeää, surua, syyllisyyttä ja järkytystä rikoksentekijöiden vanhemmat tuntevat.

Liisa oli aluksi äärettömän vihainen pojalleen tämän teon vuoksi.

– Minulle tuli sokea viha. Se jatkui päiviä. En halunnut mainita edes hänen nimeään. Tuli sellainen olo, että minä irtisanon hänet minun perheestäni, että nyt minulla ei ole enää poikaa.

Poika pahoitteli tekoaan äidilleen ja pyysi sitä anteeksi myös isovanhemmiltaan.