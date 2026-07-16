Vuokraisäntänsä tappamisesta epäilty 19-vuotias mies määrättiin mielentilatutkimukseen jo ennen oikeudenkäyntiä.

Oikeus teki päätöksen viime viikolla.

Nuorukaisen epäillään tappaneen 75-vuotiaan miehen 14. toukokuuta Vantaan Kaivokselassa. Uhri löytyi kuolleena kerrostaloasunnosta, jossa nuori mies oli vuokralla. Epäilty otettiin kiinni vielä saman päivän iltana.

Poliisi kertoi aiemmin, että tekoon ei liity ampuma- tai teräasetta.

Mielentilatutkimuksissa kestää pitkään, ja samalla tapauksen syytteennoston määräpäivä siirtyi ensi kesäkuuhun asti.

Poliisi on aiemmin kertonut miehen vastanneen poliisin esittämiin kysymyksiin.

– Kuulustelut ovat sujuneet hyvin, ja epäilty on ollut yhteistyöhaluinen. Hän on kertonut yksityiskohtia, jotka tukevat häneen kohdistuvaa rikosepäilyä, tapauksen tutkinnanjohtaja kertoi poliisin tiedotteessa toukokuussa.

Mielentilatutkimuksessa selvitetään rikoksesta epäillyn, syytetyn tai tuomitun syyntakeisuutta rikoksen tekohetkellä, eli onko hän ymmärtänyt tekonsa luonteen ja voiko häntä rangaista siitä. Siinä myös otetaan kantaa hänen hoidon tarpeeseensa. Mielentilatutkimus määrätään sellaisessa tilanteessa, jossa epäillään, että henkilön rikoksen taustalla saattaa olla mielenterveyden häiriö.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan mielentilatutkimus saa kestää noin kaksi kuukautta. Julkisuudessa on kerrottu, että tällä hetkellä tutkimukseen pääsyyn on kuitenkin kuukausien jono.