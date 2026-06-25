Kidutustyyppisen murhan tehnyt mies on ollut sittemmin aktiivinen hyväntekeväisyystoiminnassa.
Helsingin hovioikeus päätti, että miehen rikostoverinsa kanssa murhannut pääsee elinkautisesta vankeudesta ehdonalaiseen vapauteen.
Rikos tapahtui elokuussa 2011. Oikeus luonnehti väkivaltaa erityisen julmaksi ja kidutustyyppiseksi, eikä väkivaltaa lopetettu uhrin pyynnöistä huolimatta.
Miehen entuudestaan tuntemaa uhria oli pahoinpidelty useissa eri paikoissa kuljettaen tätä välillä auton takaluukussa. Pahoinpitelytilanne kesti noin kolme tuntia, jonka aikana väkivallassa oli taukoja.
Väkivalta tehtiin useilla eri välineillä ja useissa eri tavoilla. Uhria oli lyöty nyrkein, potkittu ja sytytetty useita kertoja tuleen.
Lopulta uhrin kontatessa pakoon Jokioisilla sijaitsevalla suolla olivat miehet puukottaneet häntä kuolettavasti selkään ja rintakehään. Kahdella veitsellä tehdyistä 46 veitseniskusta kuoleman aiheutti sydämeen osunut pistohaava.
Mies tuomittiin murhan lisäksi törkeästä vapaudenriistosta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, törkeästä rattijuopumuksesta ja huumausainerikoksesta. Vankeustuomioon sisältyi myös eräitä muita miehen saamia tuomioita muun muassa pahoinpitelystä. Hän oli tuomion saadessaan kolmekymppinen.
Päihteettömyys ja vakiintuneet olot painoivat arviossa
Mies ei tiettävästi ole syyllistynyt vankeusaikanaan uusiin rikoksiin. Hovioikeuden mukaan miehen vapauttamista puolsivatkin lähes rikkeetön vankeusaika, pysyminen päihteettömänä, pitkään jatkunut onnistunut avovankeus, miehen kouluttautuminen ja kiinnittyminen työelämään.
Oikeus kiinnitti huomiota myös tämän vankilan ulkopuolisiin tukiverkostoihin, vakituiseen asuntoon ja aktiiviseen toimintaan hyväntekeväisyystyössä. Mies on ollut julkisuudessakin perustamansa auttamisyhdistyksen tiimoilta.
Toisaalta oikeus piti miehen tekemää murhaa tavanomaista murhaa törkeämpänä. Siksi oikeus katsoi, että miehen pitäisi kärsiä keskimääräistä pidempi vankeusrangaistus. Se päätti, että mies voidaan vapauttaa vuoden 2027 joulukuussa, kolmen vuoden koeajalla. Tuolloin hän on istunut tuomiotaan runsaat 16 vuotta.